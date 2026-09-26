В Челябинской области представили гастрономическую концепцию региона

В Челябинской области разработана гастрономическая концепция Южного Урала. На встрече с журналистами ее представили руководители Центра проектного развития туризма (ЦПР) региона и представители ресторанной отрасли.

Необходимость формирования подобной концепции, по словам руководителя ЦПР Инны Хватковой, объясняется тем, что именно гастрономия выступает одним из ключевых элементов эмоционального восприятия Южного Урала туристами.

В основу концепции заложены природные особенности и кулинарные традиции жителей региона. Кроме того, в концепции постарались отразить локальный колорит отдельных территорий области — от купеческих традиций Троицка или кухни златоустовских «кузюков» до кулинарных традиций малых народов (нагайбаки).

В топ-5 основных локальных продуктов региональной кухни, по мнению госпожи Хватковой, входят белый груздь, свежая озерная рыба, лесные дикоросы (в особенности черемуха), мясо дикой косули, а также пшеница и продукты ее переработки. На основе этих продуктов рестораны в Челябинской области воссоздают и внедряют в свое меню аутентичные блюда — суп-груздянка, пирог с рыбой «озерник», пельмени с начинкой из косули, котлеты из озерной рыбы, а также шаньги и ляпуны.

В ближайшее время гастрономическая концепция будет опубликована на официальном туристическом портале Челябинской области и представлена муниципалитетам для активного внедрения в меню местных заведений.

Дмитрий Моргулес