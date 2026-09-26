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Промобъекты в Челябинской области в 2026 году посетило более 54 тысяч туристов

За первое полугодие нынешнего года объекты промышленного туризма в Челябинской области посетили 54 265 туристов, сообщила на встрече с журналистами со ссылкой на статистические данные начальник Главного управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасия Понькина.

По данным регионального Центра проектного развития туризма, большинство туристов — студенты (18,9 тыс.) и школьники (21 тыс.). Лидерами по развитию промышленного туризма являются муниципалитеты: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Сатка.

Дмитрий Моргулес

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