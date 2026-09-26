Челябинскую область в 2025 году посетило более 1,5 миллиона туристов

Туристический поток в Челябинскую область растет, и за прошлый год Южный Урал посетило 1,6 миллиона человек, сообщила на встрече с журналистами со ссылкой на статистические данные начальник Главного управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасия Понькина.

Схожие показатели привело региональное управление Росстата. По его данным, в прошлом году Челябинскую область посетило 1,563 млн человек, из которых 71,6 процента приехали в регион с личными целями: отдых, лечение, образование. Остальные 28,4 процента нанесли визит с деловыми или профессиональными целями.

Дмитрий Моргулес