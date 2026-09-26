Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты

Составлено ИИ-Ассистентъ

Режим «по согласованию» не означает полного прекращения работы аэропорта. При частичном ограничении воздушного пространства Росавиация работает по согласованию с военными, и аэропорту разрешают принять или выпустить конкретный самолет по определенному безопасному курсу. При полном закрытии прием и выпуск рейсов прекращаются.

Для пассажиров такой режим означает возможные изменения в расписании: Росавиация предупреждала об этом при введении ограничений в московских аэропортах.

Аэропорты готовятся к задержкам заранее: так, Домодедово во время ограничений усиливает смены работников, задействованных в обслуживании пассажиров, в том числе обеспечивающих поставку авиакомпаниям напитков и питания для пассажиров при задержках.