Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты
Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты «по согласованию с соответствующими органами», сообщили в Росавиации.
Меры приняли для обеспечения безопасности полетов. С чем именно связаны ограничения, не уточняется.
В России подобные ограничения обычно вводятся из-за опасности ударов БПЛА. Столичные власти о налете беспилотников сегодня ночью не сообщали.
Режим «по согласованию» не означает полного прекращения работы аэропорта. При частичном ограничении воздушного пространства Росавиация работает по согласованию с военными, и аэропорту разрешают принять или выпустить конкретный самолет по определенному безопасному курсу. При полном закрытии прием и выпуск рейсов прекращаются.
Для пассажиров такой режим означает возможные изменения в расписании: Росавиация предупреждала об этом при введении ограничений в московских аэропортах.
Аэропорты готовятся к задержкам заранее: так, Домодедово во время ограничений усиливает смены работников, задействованных в обслуживании пассажиров, в том числе обеспечивающих поставку авиакомпаниям напитков и питания для пассажиров при задержках.