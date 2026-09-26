Курс доллара. Прогноз на 28 сентября—2 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
На минувшей неделе доллар предпринял попытку закрепиться выше 85 руб./$, но не смог. В четверг внебиржевой курс американской валюты поднимался до отметки 85,36 руб./$, максимума с 10 сентября. За три дня курс вырос на 1,6 руб. Удержаться на достигнутом уровне ему не удалось, и по итогам пятницы он составил 84,14 руб./$, что на 5 коп. ниже значений конца предшествующей недели. Поддержку рублю оказали экспортеры, которые нарастили продажу валюты в преддверии единого дня уплаты налогов. На стороне российской валюты и возвращение цен на нефть выше уровня $100 за баррель.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|УК Первая
|82.00-85.00
|Банк Русский Стандарт
|84.00-86.00
|«БКС Мир инвестиций»
|84.00-86.00
|Банк Зенит
|85.00
|ПСБ
|82.50-85.00
|«Цифра банк»
|83.00-86.00
|Консенсус-прогноз *
|84.46
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
После прохождения пика уплаты налогов рубль может немного ослабнуть
На этой неделе рубль торговался в диапазоне 12,4–12,7 руб./CNY. Рост волатильности, вероятнее всего, был обусловлен низкой активностью экспортеров, несмотря на приближающийся налоговый период (28 сентября). По нашим оценкам, в этот раз нефтегазовые поступления в бюджет могут возрасти до 0,6 трлн руб. (0,4 трлн руб. в августе) благодаря росту экспортных цен и ослаблению рубля. Приближающиеся праздники в КНР (1–7 октября) обусловили сдвиг вправо даты проведения расчетов по операциям с юанями (8 октября). Данное обстоятельство может привести к более сильному росту волатильности на следующей неделе. Мы считаем, что после прохождения пика уплаты налогов на следующей неделе рубль может немного ослабнуть и будет торговаться в диапазоне 12,4–12,8 руб./CNY.
Высокие цены на нефть оказывают рублю поддержку
Российский рубль к завершению недели полностью оправился от потерь, понесенных к основным валютам в первой половине недели. Отсутствие в резюме заседания Банка России явных сигналов о возможности повышения ключевой ставки в октябре — слабо негативный для рубля фактор, в то время как налог на сверхприбыль горнодобывающих компаний может сыграть на пользу рублю, учитывая потенциальное увеличение предложения валюты со стороны экспортеров в среднесрочной перспективе. Между тем высокие цены на нефть оказывают рублю поддержку, которая тем не менее может размываться повышенной волатильностью на рынке нефти. Таким образом, на фоне разнонаправленных факторов валютные курсы, вероятно, останутся в границах диапазонов 12,4–12,8 руб./CNY, 83–86 руб./$ в первой половине предстоящей недели.
С середины недели возможно некоторое ослабление рубля
В начале следующей недели курс юаня сохранится в диапазоне 12,3–12,8 руб./CNY, соответствующем динамике последних двух недель. С середины недели возможно некоторое ослабление рубля с тестированием верхней границы указанного диапазона. Давление на национальную валюту и котировки свопов могут оказать сокращение предложения со стороны экспортеров после налоговых выплат 28 сентября и традиционный рост спроса финансового сектора на юани в конце месяца — эти факторы способны нивелировать поддержку, обеспечиваемую высокими ценами на нефть.
Поводов для выхода рубля из сложившегося краткосрочного диапазона не представится
Насыщенный новостной фон, как в части геополитики, так и налоговых инициатив Минфина, выглядит нейтральным для российской валюты, поскольку напрямую ее не затрагивает. В то же время поддержку рублю оказывают высокие цены на Urals, которые по-прежнему заметно выше эталонных сортов нефти, а также умеренный дефицит рублевой ликвидности на банковском рынке. Вероятно, поводов для выхода рубля из сложившегося краткосрочного диапазона в ближайшую неделю не представится.
Рубль отреагирует ослаблением до минимумов августа-сентября
Рубль на налоговой неделе смог укрепиться только до 84 руб./$ вместо ожидавшихся нами 83 руб./$. В понедельник, 28 сентября, еще возможны проливы валюты в рамках закрытия налогового периода. После этого ожидаем снижения продаж со стороны экспортеров при одновременном росте покупок со стороны Минфина. Высокие цены на нефть увеличат такие покупки до 250–300 млрд руб. Рубль отреагирует ослаблением до минимумов августа-сентября. На следующей неделе ожидаем курс рубля к доллару в диапазоне 84–86 руб./$.
Евро под давлением от перспектив роста цен на энергоносители
Рубль может потерять поддержку от нефтяных цен на фоне перспектив вероятного соглашения между США и Ираном. На этом фоне цена на «черное золото» уже показала снижение. Между тем в фокусе для американского доллара — давление на рынок США на фоне прогнозов по ожиданию повышения базовой процентной ставки Федрезервом. На подобный шаг ФРС может пойти в рамках борьбы с текущими инфляционными рисками. Также в центре внимания мировых рынков достаточно оптимистичная статистика американского рынка труда, где, по данным Минтруда США, число обратившихся за пособием по безработице снизилось. Евро под давлением от перспектив роста цен на энергоносители, который, по мнению ЕЦБ, препятствует снижению повышенной инфляции в еврозоне.
Укрепление рубля, вероятно, по-прежнему будет ограниченным
К концу недели динамика рубля стала в большей степени соответствовать высоким нефтяным ценам. Укреплению рубля также могла способствовать подготовка к уплате налогов, которая состоится 28 сентября. В ближайшие недели более вероятным выглядит сохранение тенденции к росту курса национальной валюты: высокие цены на нефть в сентябре могут способствовать росту поступления валютной выручки в октябре-ноябре. Укрепление рубля, вероятно, по-прежнему будет ограниченным из-за активизации импорта, покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, ухудшения оценок геополитических рисков, финансовых операций. На следующей неделе валютный курс может формироваться в диапазонах 82–85 руб./$, 12,2–12,6 руб./CNY, 93–97 руб./€ с тенденцией к укреплению национальной валюты.