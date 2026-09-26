Курс доллара. Прогноз на 28 сентября—2 октября

Павел Бирюков,

главный экономист После прохождения пика уплаты налогов рубль может немного ослабнуть На этой неделе рубль торговался в диапазоне 12,4–12,7 руб./CNY. Рост волатильности, вероятнее всего, был обусловлен низкой активностью экспортеров, несмотря на приближающийся налоговый период (28 сентября). По нашим оценкам, в этот раз нефтегазовые поступления в бюджет могут возрасти до 0,6 трлн руб. (0,4 трлн руб. в августе) благодаря росту экспортных цен и ослаблению рубля. Приближающиеся праздники в КНР (1–7 октября) обусловили сдвиг вправо даты проведения расчетов по операциям с юанями (8 октября). Данное обстоятельство может привести к более сильному росту волатильности на следующей неделе. Мы считаем, что после прохождения пика уплаты налогов на следующей неделе рубль может немного ослабнуть и будет торговаться в диапазоне 12,4–12,8 руб./CNY.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Высокие цены на нефть оказывают рублю поддержку Российский рубль к завершению недели полностью оправился от потерь, понесенных к основным валютам в первой половине недели. Отсутствие в резюме заседания Банка России явных сигналов о возможности повышения ключевой ставки в октябре — слабо негативный для рубля фактор, в то время как налог на сверхприбыль горнодобывающих компаний может сыграть на пользу рублю, учитывая потенциальное увеличение предложения валюты со стороны экспортеров в среднесрочной перспективе. Между тем высокие цены на нефть оказывают рублю поддержку, которая тем не менее может размываться повышенной волатильностью на рынке нефти. Таким образом, на фоне разнонаправленных факторов валютные курсы, вероятно, останутся в границах диапазонов 12,4–12,8 руб./CNY, 83–86 руб./$ в первой половине предстоящей недели.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа С середины недели возможно некоторое ослабление рубля В начале следующей недели курс юаня сохранится в диапазоне 12,3–12,8 руб./CNY, соответствующем динамике последних двух недель. С середины недели возможно некоторое ослабление рубля с тестированием верхней границы указанного диапазона. Давление на национальную валюту и котировки свопов могут оказать сокращение предложения со стороны экспортеров после налоговых выплат 28 сентября и традиционный рост спроса финансового сектора на юани в конце месяца — эти факторы способны нивелировать поддержку, обеспечиваемую высокими ценами на нефть.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Поводов для выхода рубля из сложившегося краткосрочного диапазона не представится Насыщенный новостной фон, как в части геополитики, так и налоговых инициатив Минфина, выглядит нейтральным для российской валюты, поскольку напрямую ее не затрагивает. В то же время поддержку рублю оказывают высокие цены на Urals, которые по-прежнему заметно выше эталонных сортов нефти, а также умеренный дефицит рублевой ликвидности на банковском рынке. Вероятно, поводов для выхода рубля из сложившегося краткосрочного диапазона в ближайшую неделю не представится.

Илья Федоров,

главный экономист Рубль отреагирует ослаблением до минимумов августа-сентября Рубль на налоговой неделе смог укрепиться только до 84 руб./$ вместо ожидавшихся нами 83 руб./$. В понедельник, 28 сентября, еще возможны проливы валюты в рамках закрытия налогового периода. После этого ожидаем снижения продаж со стороны экспортеров при одновременном росте покупок со стороны Минфина. Высокие цены на нефть увеличат такие покупки до 250–300 млрд руб. Рубль отреагирует ослаблением до минимумов августа-сентября. На следующей неделе ожидаем курс рубля к доллару в диапазоне 84–86 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Евро под давлением от перспектив роста цен на энергоносители Рубль может потерять поддержку от нефтяных цен на фоне перспектив вероятного соглашения между США и Ираном. На этом фоне цена на «черное золото» уже показала снижение. Между тем в фокусе для американского доллара — давление на рынок США на фоне прогнозов по ожиданию повышения базовой процентной ставки Федрезервом. На подобный шаг ФРС может пойти в рамках борьбы с текущими инфляционными рисками. Также в центре внимания мировых рынков достаточно оптимистичная статистика американского рынка труда, где, по данным Минтруда США, число обратившихся за пособием по безработице снизилось. Евро под давлением от перспектив роста цен на энергоносители, который, по мнению ЕЦБ, препятствует снижению повышенной инфляции в еврозоне.