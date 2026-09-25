Reuters: в ЕС боятся ослабления поддержки Украины после выборов во Франции и ФРГ

Европейские чиновники опасаются, что поддержка Украины может снизиться в случае победы критически настроенных партий «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ и «Национального объединение» во Франции. Об этом пишет Reuters по итогам бесед с госслужащими на Генассамблее ООН.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сказал, что ведомство следит за политическими событиями в Европе. Он признал, что выборы — один из факторов, влияющих на расчеты будущей поддержки. При этом официальные лица пытаются убедить союзников, что ЕС сможет сохранить поддержку Киева в случае изменений в политике стран-участниц.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прошлые политические изменения не привели к нежелательным последствиям, в частности и для Украины. В пример он привел выборы в Италии, на которых победила Джорджа Мелони. Господин Стубб добавил, что страны на восточном фланге НАТО останутся основой поддержки Украины, даже если энтузиазм в других странах ослабнет.

Франция была одним из самых сильных политических сторонников Украины. Однако лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что в случае своего избрания на пост президента Париж не будет оказывать финансовую помощь Киеву. Она объяснила это отсутствием средств. Усиливающая позиции в Германии АдГ поставила своей целью восстановление энергетических связей с Россией и раскритиковала финансовую поддержку Украины канцлером Фридрихом Мерцем. Помощь оценивают более чем в €12 млрд.