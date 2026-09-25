Не менее трех человек пострадали в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве

Шесть автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве. По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали трое. Источник ТАСС в оперативных службах сообщает о четырех пострадавших, включая двух детей.

ДТП произошло в районе пересечения с улицей Правды. Движение транспорта затруднено на 1,5 км в обе стороны, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы. «Движение в сторону центра ограничено до одного ряда и в сторону области до двух рядов. Пожалуйста, выбирайте пути объезда»,— указано в публикации.