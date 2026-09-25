Два человека погибли при ударе дрона в Белгородской области

Супружеская пара погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram.

В городе Грайворон при ударе дрона повреждена машина. Второй беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома, в нем разбиты стекла. Еще один БПЛА сбросил два взрывных устройства в селе Дорогощь Грайворонского округа, из-за чего разрушена крыша и выбиты окна социального объекта.

В Шебекино беспилотник сдетонировал на одном из предприятий, повредив крышу и фасад склада. В результате ударов еще нескольких дронов повреждены два автомобиля и входная группа частного дома. Также о повреждениях сообщалось в селе Дмитриевка Ракитянского округа, поселке Пролетарский и селе Грузское.