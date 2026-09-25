Два человека погибли при ударе дрона в Белгородской области
Супружеская пара погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram.
В городе Грайворон при ударе дрона повреждена машина. Второй беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома, в нем разбиты стекла. Еще один БПЛА сбросил два взрывных устройства в селе Дорогощь Грайворонского округа, из-за чего разрушена крыша и выбиты окна социального объекта.
В Шебекино беспилотник сдетонировал на одном из предприятий, повредив крышу и фасад склада. В результате ударов еще нескольких дронов повреждены два автомобиля и входная группа частного дома. Также о повреждениях сообщалось в селе Дмитриевка Ракитянского округа, поселке Пролетарский и селе Грузское.
Удары по автомобилям с людьми уже приводили к гибели гражданских в Белгородской области. 15 ноября 2025 года в Грайвороне FPV-дрон поразил машину, находившийся внутри мужчина умер на месте; 24 ноября беспилотник ударил по автомобилю с женщиной в селе Репяховка.
Одной из мер раннего оповещения власти называли передачу детекторов дронов гражданским службам на официальных пляжах Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков связывал своевременное оповещение с возможностью спасти жизни людей.