Челябинский «Трактор» проиграл дома санкт-петербургскому СКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» принимал на своем льду СКА из Санкт-Петербурга.

На третьей минуте первого периода первый же бросок в сторону ворот хозяев льда закончился голом — голкипер «Трактора» Дмитрий Николаев неудачно сыграл, пытаясь отбить шайбу, посланную форвардом СКА Матвеем Коротким.

Через четыре минуты «Трактор» отыгрался — при розыгрыше большинства на удачный пас Григория Дронова откликнулся защитник челябинцев Иван Выдренков.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки СКА вновь вышел вперед — на добивании удачно сыграл Данил Аймурзин. А еще спустя три с небольшим минуты при розыгрыше большинства отличился Скотт Уилсон.

На второй минуте третьего периода защитник СКА Даниил Мироманов довел счет до, казалось бы, разгромного — 1:4. Вскоре капитан челябинцев Андрей Светлаков отыграл одну шайбу. А на 9-й минуте периода Борис Каучук сократил отрыв до минимума — 3:4.

На последних минутах «Трактор» сменил вратаря на шестого полевого игрока, однако уйти от поражения не смог.

Дмитрий Моргулес