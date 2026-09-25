Тринадцать человек погибли в катастрофе военного самолета в ДРК

Военный самолет, следовавший с юго-запада Демократической республики Конго (ДРК) в столицу страны, потерпел крушение при попытке аварийной посадки в провинции Кванго. Все находившиеся на борту 13 человек погибли. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на вице-губернатора провинции Реми Саки Бокинду.

По словам господина Бокинды, среди пассажиров был главный аудитор армии ДРК генерал Ликулиа Бакуми, другие военные, а также несколько гражданских лиц. От удара о землю самолет загорелся, тела пассажиров при этом сильно обгорели. Тело пилота было обнаружено рядом с самолетом. Вице-губернатор Бокинда отметил, что в районе крушения нет никаких взлетно-посадочных полос, самолет рухнул на жилой участок. Известно, что перед попыткой аварийной посадки пилот сообщил о технической проблеме. Расследованием причин произошедшего уже занимаются соответствующие органы.

Алена Миклашевская