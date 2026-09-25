Бывший посол России в Великобритании Андрей Келин стал сенатором от Мордовии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Назначение Андрея Келина означает, что он будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Мордовии. У каждого региона в верхней палате два сенатора: один делегируется от законодательной власти, второй — от исполнительной, поэтому решение главы республики заполняет именно эту квоту представительства.

По закону глава региона должен делегировать своего представителя не позднее следующего дня после инаугурации.