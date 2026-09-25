Бывший посол России в Великобритании Андрей Келин стал сенатором от Мордовии
Глава Мордовии Артем Здунов назначил сенатором от республики в Совете федерации бывшего посла России в Великобритании Андрея Келина. Указ опубликован на сайте главы республики.
Прежде пост сенатора от Мордовии занимал Петр Тултаев. Президент России Владимир Путин 25 сентября подписал указ об освобождении господина Келина от должности посла России в Великобритании.
Андрей Келин был послом России в Великобритании с ноября 2019 года. На дипломатической службе он находился с 1979 года. С 2005 по 2011 год возглавлял Четвертый департамент стран СНГ. Затем занял должность постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Назначение Андрея Келина означает, что он будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Мордовии. У каждого региона в верхней палате два сенатора: один делегируется от законодательной власти, второй — от исполнительной, поэтому решение главы республики заполняет именно эту квоту представительства.
По закону глава региона должен делегировать своего представителя не позднее следующего дня после инаугурации.