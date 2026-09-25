Председатель Общественной палаты Уфы Виталий Золотов покинул должность

Виталий Золотов, в начале марта возглавивший Общественную палату Уфы третьего созыва, покинул пост. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководитель Общественной палаты Уфы Виталий Золотов

Фото: Коммерсантъ-Башкортостан Экс-руководитель Общественной палаты Уфы Виталий Золотов

Фото: Коммерсантъ-Башкортостан

Виталий Золотов — основатель и руководитель ООО «Межрегиональный общеобразовательный центр "Открытая школа"» — был сопредседателем второго созыва Общественной палаты.

За время председательства Виталия Золотова Общественная палата Уфы внедрила в свою работу бизнес-процессы и провела стратегическую сессию. В числе инициатив руководителя палаты — компенсационные взносы от застройщиков для благоустройства территорий. Сам председатель входил в комиссию по развитию институтов гражданского общества, добровольчества и взаимодействию с общественными советами совещательного органа.

«С самого начала работы в палате я живу на два города, — заявил Виталий Золотов. — Почти четыре года я в палате. Три из них я был заместителем председателя, последние полгода — председателем. Все это время я старался совмещать общественный труд и предпринимательскую деятельность с тем, что для меня не менее важно. Быть заботливым мужем и отцом. Хорошим братом для своей сестры, хорошим дядей для племянников и крестным папой для своих крестников. Верным другом для друзей и ответственным партнером для тех, с кем мы вместе ведём дело. Честно скажу: успевать везде непросто. Когда коллеги оказали мне честь и избрали председателем, я хотел отдавать этой роли все силы. Мы с семьей думали о том, чтобы насовсем переехать в Уфу, но по семейным обстоятельствам это оказалось невозможно. А работать вполсилы я не хочу и не умею. Поэтому решил честно передать руководство тому, кто сможет отдавать палате столько, сколько она заслуживает».

Идэль Гумеров