Не все таблетки подъедены

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расширила рекомендации по контрацепции. Противозачаточные таблетки теперь разрешено принимать непрерывно в течение года, гормональные импланты — использовать до пяти лет. В перечень методов экстренной контрацепции добавлен мифепристон, оборот которого в России подлежит предметно-количественному учету. Противозачаточные средства из Индии и Китая — ормелоксифен и квинестрол — ВОЗ рекомендует исследовать дополнительно на предмет безопасности. Новых мужских способов контрацепции организация пока не предлагает, но прогнозирует, что в ближайшие пять-десять лет они обязательно появятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Puchner / dpa / ТАСС Фото: Stefan Puchner / dpa / ТАСС

Накануне Всемирного дня контрацепции, который отмечается 26 сентября, ВОЗ опубликовала доклад об актуальных методах предохранения. По оценкам организации, сегодня в мире 164 млн женщин хотят отложить или предотвратить беременность, но не пользуются контрацепцией. Документ расширяет перечень рекомендуемых для этого средств.

ВОЗ предлагает новые способы применения уже известных методов.

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК, или противозачаточные таблетки) рекомендовано принимать непрерывно в течение года. Сейчас при стандартном режиме КОК женщина принимает 21 таблетку, затем делает семидневный перерыв. Продленный вариант расширяет возможности, пояснила “Ъ” акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова. Но у таких препаратов есть противопоказания, поэтому схему следует подбирать индивидуально с врачом.

Подкожный имплант, который устанавливают на внутренней стороне плеча (выделяет подавляющий овуляцию гормон этоногестрел), ВОЗ рекомендует использовать пять лет вместо трех. Увеличение срока, поясняет госпожа Шустова, означает, что имплант придется реже менять, а значит, потребуется меньше процедур и расходов. При этом срок применения конкретного изделия необходимо сверять с местными рекомендациями и инструкцией.

В перечень методов экстренной контрацепции ВОЗ рекомендует включить мифепристон в дозе 10–50 мг.

Его принимают как можно скорее, но не позднее чем через пять дней после незащищенного полового акта. В России с 2023 года мифепристон — наряду с мизопростолом — включен в перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих «предметно-количественному» учету.

В Минздраве поясняли, что усиление контроля за препаратами для медикаментозного прерывания беременности связано с высокими рисками для здоровья и угрозой жизни при их применении без наблюдения врача.

В то же время ВОЗ призывает дополнительно исследовать ормелоксифен, разработанный в Индии и применяемый там в качестве контрацептива, из-за недостатка данных о его безопасности. Кроме того, организация не рекомендует включать таблетки с квинестролом в клинические рекомендации и национальные программы. В Китае квинестрол применяют как противозачаточное средство. В России, как рассказывал “Ъ”, китайские таблетки с квинестролом периодически появляются на маркетплейсах под видом БАДов, однако Росздравнадзор блокирует продавцов.

Мужские методы контрацепции в докладе ВОЗ упоминаются уже известные — презервативы, прерванный половой акт и вазэктомия: их выбирают около 30% пар.

При этом исследования показывают, что более 75% опрошенных пар готовы использовать и новый метод. Разработки в этой области уже ведутся, новые методы могут появиться на рынке в ближайшие пять-десять лет, отмечается в докладе. Перспективы госпожа Шустова оценивает с осторожным оптимизмом. Действительно, говорит она, разрабатываются способы подавления образования сперматозоидов, изменения их функции и блокирования транспорта, но для внедрения необходимо подтвердить надежную защиту от беременности, а также безопасность и восстановление фертильности после прекращения использования.

Согласно ежегодному исследованию компании «Гедеон Рихтер» (есть у “Ъ”), россиянки пока предпочитают традиционные методы контрацепции: презервативы, гормональную контрацепцию и прерванный половой акт. Барьерные методы считает эффективными 71% женщин, безопасными — 76%. При этом за десять лет выросла доля тех, кто считает эффективными методы с высокой степенью защиты, отмечают авторы исследования. Эффективность календарного метода предохранения признают 34% респонденток (против 28% в 2016 году), а прерванного полового акта — 29% (против 26% в 2016 году). Доверие к гормональной контрацепции зависит от личного опыта. Среди причин отказа от этого вида предохранения женщины называют опасения по поводу побочных эффектов, отсутствие половой жизни или ее нерегулярность. Последнюю причину называет 31% женщин в возрасте от 18 до 24 лет (в 2016 году — 26%).

Наталья Костарнова