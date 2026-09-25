Крипторынок открывают для профессиональных игроков

Центробанк берет крипторынок под контроль. Регулятор определил правила работы для профессиональных игроков. Речь о криптообменниках, цифровых депозитариях и операторах информационных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На профессиональном рынке появятся три типа участников. Обменники будут покупать и продавать криптовалюту, депозитарии — хранить и учитывать ее, а операторы информационных систем станут обеспечивать выпуск и обращение цифровых активов.

Требования заработают с 5 октября. Всем компаниям придется войти в специальный реестр. Минимальный капитал для обменников — 15 млн руб., для депозитариев — от 50 млн руб. до 250 млн руб. И это только верхушка айсберга, заметил основатель и руководитель юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин:

«Как минимум нужно иметь юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации, и определенный штат сотрудников. Большая часть направлена на соблюдение внутреннего контроля и безопасности, связанной с операциями как по криптовалюте, так и по рублевым трансакциям.

Обменник становится субъектом №115-ФЗ, а значит, должен проводить идентификацию своих клиентов, у него должна быть своя техническая база для проведения операций и возможность подключиться к депозитарию.

И так как многие привыкли работать в неурегулированном поле, для них это сегодня юридический шок. Им будет тяжелее всего».

Сколько именно в России криптообменников, неизвестно, отмечают собеседники “Ъ FM”. Единого учета не было, а многие могли работать и без регистрации, например, предлагая услуги в Telegram. Но, по оценкам экспертов, в ближайший год легальный статус могут получить около 200 компаний. Однако выходить из тени готовы далеко не все, уверен основатель сервиса по легализации криптоактивов BitOK Дмитрий Мачихин:

«Многих игроков рынка смутили достаточно высокие квалификационные требования к персоналу, наличию собственных средств, уровню ответственности, а также большие суммы. Только игроки, которые готовы юридически, инфраструктурно, могут туда зайти. Больше всего рискуют, конечно же, депозитарии, которые хранят криптографические ключи, то есть сам физический доступ к виртуальным валютам.

Пока я не вижу большой очереди из желающих выйти на этот рынок, потому что требования серьезные. Но это вытекает из самой деятельности депозитария».

Кстати, риски взлома совсем не теоретические. Так, 24 сентября у крупной криптобиржи Bitget украли более $350 млн. Компания заявила, что покроет потери клиентов. Вот только по закону российские цифровые депозитарии поступать так не обязаны, заметил исполнительный директор криптоброкера Cifra Markets Алексей Короленко:

«Все, что связано с криптовалютой и организацией ее хранения, это максимально рискованная сфера, которая требует не только больших инвестиций в инфраструктуру, но и очень серьезной квалификации, соответствующего уровня безопасности и качества разработки программного обеспечения. Сейчас будет создаваться большое количество организаций, которые станут делать это впервые, а мы доверим им хранение собственных средств. ЦБ четко прописал, что в случае форс-мажоров цифровой депозитарий не несет ответственности перед клиентами. Это все наш с вами риск как частных инвесторов».

Мосбиржа планирует запустить торги криптовалютой к 1 декабря, в виде пары биткойн/рубль и биткойн/квазидоллар. А уже сейчас трейдерам доступны вечные фьючерсы на индексы популярных монеты. Такие сделки могут совершать только квалифицированные инвесторы.

Мария Тарасова, Анжела Гаплевская, Илья Сизов