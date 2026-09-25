Спикер гордумы Астрахани принял участие в открытии нового мурала в центре города

На улице Володарского, 4 в Астрахани открыли мурал, созданный по эскизу победительницы конкурса «География красок» Русского географического общества Светланы Макаровой. На фасаде девятиэтажного дома изображен исследователь природы региона, орнитолог, ботаник и общественный деятель, первый директор Астраханского государственного заповедника Владимир Хлебников. Проект реализован при поддержке РГО, Молодежного центра РГО и городской думы Астрахани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

В открытии участвовали куратор проекта «География красок» Маргарита Злотина, ректор АГУ Игорь Алексеев, спикер городской думы Астрахани Игорь Седов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Виктор Нуртазин, председатель комитета по бюджету гордумы Александр Тихонов, руководитель Молодежного центра РГО Виктор Занозин, а также школьники и активисты.

Из-за непогоды мероприятие прошло в актовом зале регионального минсельхоза по соседству. Господин Седов назвал мурал в центре города частью истории Астраханской области. «Мы с вами живем в уникальном месте – в дельте реки Волги, где на относительно небольшой территории сосуществует множество разных экосистем. И первым об этом заговорил великий человек, наш земляк – Владимир Алексеевич Хлебников», – отметил председатель городского парламента.

Также в рамках события прошла выставка рисунков детских художественных школ и выступление солистов города.

Нина Шевченко