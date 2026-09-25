Химический гигант BASF предложил купить концерн Evonik Industries

Немецкий химический концерн BASF предложил Evonik Industries, одному из мировых лидеров в области специальной химии, сделку по слиянию, сообщает Financial Times (FT). В Evonik подтвердили получение предложения. Переговоры между сторонами пока не начались, финансовые условия потенциальной сделки не разглашаются.

По данным FT, BASF также направила предложение крупнейшему акционеру Evonik — фонду RAG, которому принадлежит 43% компании. Рыночная капитализация BASF составляет €45,8 млрд, Evonik — €9,2 млрд. После сообщения о возможном поглощении акции Evonik выросли на 8%, достигнув самого высокого уровня за последние три месяца. Ценные бумаги BASF при этом упали на 2%.

Как отмечает Reuters, химическая отрасль Германии существенно страдает от роста цен на энергоносители и ослабления спроса. Ассоциация химической промышленности страны (VCI) ожидает снижения производства на 1,5% в этом году. В условиях, которые глава BASF Маркус Камит назвал самыми сложными за последние 25 лет, концерн стремится диверсифицировать портфель продукции и расширить географию присутствия за счет активов более мелкого конкурента. Эта сделка может стать крупнейшей консолидацией в европейском химическом секторе за последние годы.

Екатерина Наумова