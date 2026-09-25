Путин сообщил о подготовке стратегии развития театров, музеев и архивов в России

В России разрабатываются стратегии развития отдельных отраслей культуры, сообщил президент Владимир Путин. Среди них он выделил архивную, театральную и музейную сферы.

Основное внимание, по словам президента, отводится подготовке кадров. «Сегодня нужны режиссеры, кураторы, музейные педагоги, драматурги, менеджеры, которые понимают искусство, чувствуют современную аудиторию и знают толк в технологиях»,— сказал Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур.

Одним из приоритетных направлений стратегии государственной культурной политики до 2030 года власти считают «формирование госзаказа на создание качественного контента». Документ также рассчитан на «укрепление гражданской идентичности и единства российского общества», передачу от поколения к поколению «традиционных для нашего общества ценностей, норм, традиций и обычаев», а также обеспечение культурного суверенитета страны и повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве.