Путин сообщил о подготовке стратегии развития театров, музеев и архивов в России
В России разрабатываются стратегии развития отдельных отраслей культуры, сообщил президент Владимир Путин. Среди них он выделил архивную, театральную и музейную сферы.
Основное внимание, по словам президента, отводится подготовке кадров. «Сегодня нужны режиссеры, кураторы, музейные педагоги, драматурги, менеджеры, которые понимают искусство, чувствуют современную аудиторию и знают толк в технологиях»,— сказал Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур.
Одним из приоритетных направлений стратегии государственной культурной политики до 2030 года власти считают «формирование госзаказа на создание качественного контента». Документ также рассчитан на «укрепление гражданской идентичности и единства российского общества», передачу от поколения к поколению «традиционных для нашего общества ценностей, норм, традиций и обычаев», а также обеспечение культурного суверенитета страны и повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве.
Кадровый акцент в культурной политике до 2030 года предполагает развитие дополнительного образования и системы непрерывного обучения творческих кадров. Для музейной сферы одним из практических инструментов должен стать конкурс «Музейный лидер» для отбора начинающих специалистов.
Театральное направление отдельно прорабатывается в концепции до 2035 года: в августе 2026 года сообщалось, что в рамках ее разработки форумы прошли во всех федеральных округах. Для всей культурной политики одновременно задано требование обеспечить равный доступ к услугам культуры, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от места проживания.