Путин назвал российское образование в сфере культуры одним из лучших в мире

Российское фундаментальное образование в сфере культуры — одно из лучших в мире, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур.

«Наши театральные вузы и художественные академии, институты культуры, консерватории готовили и готовят дирижеров, постановщиков, искусствоведов, артистов высочайшего уровня и класса»,— сказал президент. По его словам, ведущие мировые театральные труппы, оркестры и музеи «с радостью» принимают специалистов из России.

При этом, отметил Владимир Путин, сейчас в классическое фундаментальное образование внедряются новые технологии. По его словам, в России востребованы режиссеры, кураторы, драматурги и другие специалисты в области культуры, которые разбираются в технологиях и понимают запросы современной аудитории.