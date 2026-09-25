С чиновника в Волгоградской области взыскали 10 млн за подработку юристом

С бывшего замглавы Новониколаевского района Сергея Белова взыскали более 10 млн руб., заработанных в юрфирме в нарушение антикоррупционного закона. Об этом сообщает V1.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Ранее прокуратура Волгоградской области сообщала, что за семь лет чиновник почти не появлялся на рабочем месте (2018-2025 годы). По данным СМИ, в администрации он провел всего 142 дня, а жил за 300 км от места работы — в Волгограде. При этом Сергей Белов трудился в ООО «ЮК Белов и партнеры» и параллельно получал зарплату чиновника, чем нанес ущерб бюджету в 3,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Прокуратура установила, что доходы от работы в юрфирме нарушают антикоррупционные ограничения, и взыскала свыше 10 млн руб. в доход государства. Дополнительно ведомство добилось через суд изменения записи в трудовой книжке: вместо увольнения «по собственному желанию» указано увольнение в связи с «утратой доверия».

Нина Шевченко