На форуме в Санкт-Петербурге обсудили миротворчество в культурах Востока и Запада

В выставочном зале молодежного центра в Главном штабе Эрмитажа прошла панельная дискуссия на тему роли исторического опыта и культурных традиций в предотвращении и завершении конфликтов, укреплении взаимопонимания между народами. Встреча прошла на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

«Все участники встречи выразили согласие с тем, что подлинный мир невозможен только через западную логику баланса сил, договоров и институтов или только через восточную ориентацию на внутреннюю гармонию и саморегуляцию»,— указано в пресс-релизе организатора мероприятия (есть у «Ъ»). По мнению участников мероприятия, его можно достигнуть через диалог культур, «общие нравственные и философские ценности» и объединение народов вокруг России, БРИКС и других площадок.

В дискуссии, среди прочих, приняли участие соучредитель аналитического центра Friends of BRICS+ Society Карлинд Говендер, президент конголезской диаспоры в России Патрик Боянга Бози и соучредитель инициативы «Развитие и сотрудничество в интересах Африки» Дэвид Отуджор Окпатума. Сессия прошла в преддверии третьего саммита Россия — Африка, который пройдет 28-29 октября в Москве.