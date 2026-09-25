Ульяновск пережил страшное утро

В ночь на 25 сентября Ульяновск подвергся самой массовой атаке БПЛА ВСУ с начала СВО. Беспилотники атаковали центр областной столицы, и под удар попали в основном гражданские объекты. Ранения получили 12 человек, из них двое — несовершеннолетние. Городские службы приступили к восстановлению разрушенной инфраструктуры. Следственный комитет квалифицирует атаку БПЛА ВСУ как теракт.

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Главным следственным управлением СКР по факту массированной атаки вооруженных формирований Украины на Ульяновскую область возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

Ведомство отмечает, что в ночь на 25 сентября «украинские боевики, применив беспилотные летательные аппараты, нанесли многочисленные удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилому фонду Ульяновска», «зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры», пострадали мирные граждане.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко отметила, что следователями и криминалистами СКР на местах происшествия проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. «Действиям каждого причастного будет дана принципиальная уголовно-правовая оценка», — отмечают в СКР.

Приближение к Ульяновску большой группы БПЛА ВСУ было зафиксировано в 5:40. Через семь минут о «крупной вражеской атаке» сообщил в своем Макс-канале губернатор региона Алексей Русских. Как позднее он отметил на заседании оперштаба, силами ПВО и мобильными огневыми группами были «сбиты десятки беспилотников». Позднее губернатор сказал, что «целью врага стало одно из промышленных предприятий региона, на объекте есть повреждения».

В 7:58 из официальных сообщений губернатора стало известно, что в результате атаки беспилотников пострадали восемь человек, из них двое несовершеннолетних — 14 и 17 лет. Позднее их количество увеличилось до 15 человек, из них трое детей (самому младшему — 12 лет). Четверо пострадавших (в том числе 17-летняя девушка и 93-летняя женщина) госпитализированы в областной травмоцентр и Ульяновскую областную клиническую больницу с осколочными ранениями, ушибами и переломами, им оказана хирургическая медицинская помощь. По информации регионального минздрава, состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь в амбулаторных условиях — им обработали раны и наложили повязки.

Утром, еще до снятия режима опасности БПЛА, региональное минпросвещения объявило, что «в связи с массированной атакой БЛПА на Ульяновскую область и в целях обеспечения безопасности жителей» принято решение об отмене занятий во всех школах, а также учреждениях среднего профессионального образования.

Атака БПЛА пришлась на северную часть Ленинского (центрального) района Ульяновска. Утром несколько улиц областного центра, в том числе одна из центральных — проспект Нариманова — были перекрыты. По информации губернатора, выехавшего непосредственно на место устранения последствий атаки БПЛА, повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. В большинстве зданий, по его словам, в основном выбиты стекла. В одном из домов зафиксировано частичное обрушение: взрывом повреждены несущие стены, обрушились балконы, полностью разрушена часть квартир. По словам Алексея Русских, эксперты оценят целостность конструкций этого дома и возможность его восстановления. Пока для его жителей развернуты пункты временного размещения в гимназии №21 и гостинице «Волга». По данным регионального минсоцразвития, в списке потерпевших, чьи квартиры повреждены, около 200 семей. Региональные власти всем им пообещали оказать материальную помощь.

В результате падения осколков беспилотников поврежден участок теплотрассы: горячей воды лишились несколько домов и детсад. На улице Розы Люксембург и проспекте Нариманова вырвало рельсы на трамвайных путях, идут восстановительные работы.

Сразу после атаки БПЛА в соцсетях появились фейки о погибших и утечке ядовитых веществ на одном из промышленных предприятий города. Правительство области заявило, что «все эти вбросы» распространяются намеренно и не соответствуют действительности.

Как сообщает Минобороны РФ, всего в ночь с четверга на пятницу дежурными силами ПВО над регионами России перехвачены и уничтожены 592 украинских БПЛА самолетного типа.

Сергей Титов, Ульяновск