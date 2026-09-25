Правительство уточнило правила расчетов за электроэнергию для части потребителей

Правительство приняло разработанное Федеральной антимонопольной службой постановление о правилах выставления счетов за электроэнергию для исполнителей коммунальных услуг, садовых товариществ и гаражных кооперативов. Изменения регламентируют порядок выставления счетов и не повлияют на размер тарифа, сообщили «Ъ» в пресс-службе ФАС.

Документ предполагает, что потребители, приравненные к населению, будут передавать сбытовым организациям сведения о количестве помещений, участков, гаражей, хозяйственных построек. На основе этой информации будут рассчитываться стоимость потребленной электроэнергии и заключаться договоры энергоснабжения по дифференцированным тарифам.

«Решение направлено на повышение прозрачности и объективности договорных отношений между поставщиками и потребителями»,— указано в сообщении ФАС. Кроме того, постановление определяет способы распределения объемов потребления в тех случаях, когда клиент сам не предоставил соответствующую информацию.