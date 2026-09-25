Двое жителей Белгородской области пострадали при ударах беспилотников

Два человека пострадали при ударах вооруженных сил Украины по городу Шебекино и селу Ржевка Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

В Ржевке дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину доставили в больницу. Грузовик получил повреждения. Пострадавшему в Шебекино мужчине оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения при ударах БПЛА также зафиксированы в населенных пунктах Никольское, Пролетарский и Гора-Подол.