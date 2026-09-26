В Черноземье 27 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +17°C

В воскресенье, 27 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +11°C до +17°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +13°C, днем поднимется до +15°C, вечером опустится до +14°C, а ночью снова будет +13°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +12°C, днем воздух прогреется до +15°C, вечером также ожидается +15°C, а ночью температура опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +12°C, днем будет до +16°C, вечером — +13°C, а ночью температура вновь опустится до +12°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +15°C, вечером будет +13°C, а ночью столбик термометра снова покажет +12°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром ожидается +11°C, днем — +17°C, вечером столбик термометра покажет до +13°C, а ночью — снова +11°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром будет +12°C, днем — +16°C, вечером — +15°C, а ночью столбик термометра опустится до +13°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова