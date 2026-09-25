Лавров, Собянин, Поддубный и Львова-Белова откажутся от мандатов

Из первой пятерки списка кандидатов «Единой России» (ЕР) карьеру в Госдуме продолжит только руководитель «Юнармии» Владислав Головин, сообщили «Ъ» источники в партии. Шедшие вместе с ним в головной части министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, а также уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова от мандатов откажутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным собеседников «Ъ», господину Головину, который в новом созыве возглавит комитет по молодежной политике, «ничего не мешает совмещать нынешнюю должность с депутатством». Однако остальные лидеры списка слишком заняты основной деятельностью.

Также от мандатов точно откажутся губернаторы, возглавляющие региональные группы — 54 человека, уточняют источники «Ъ». Вероятно, не будут переходить в Госдуму и многие сенаторы, принимавшие участие в кампании.

Андрей Прах