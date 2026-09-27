Черноземье 27.09.2026, 00:01 Официальные курсы валют ЦБ на 28 сентября Австралийский доллар 59,1992 Английский фунт 111,4993 Белорусский рубль 27,8575 Гонконгский доллар* 10,7510 Дирхам ОАЭ 22,9657 Доллар США 84,3414 Евро 95,8709 Индийская рупия** 87,9548 Казахстанский тенге** 19,0865 Канадский доллар 59,6643 Китайский юань 12,5355 СДР 114,5938 Сингапурский доллар 65,9226 Турецкая лира* 17,2792 Украинская гривна* 18,8088 Шведская крона* 85,1088 Швейцарский франк 101,7756 Японская иена** 53,1351 *За 10. **За 100.