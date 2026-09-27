Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 28 сентября

Австралийский доллар 59,1992
Английский фунт 111,4993
Белорусский рубль 27,8575
Гонконгский доллар* 10,7510
Дирхам ОАЭ 22,9657
Доллар США 84,3414
Евро 95,8709
Индийская рупия** 87,9548
Казахстанский тенге** 19,0865
Канадский доллар 59,6643
Китайский юань 12,5355
СДР 114,5938
Сингапурский доллар 65,9226
Турецкая лира* 17,2792
Украинская гривна* 18,8088
Шведская крона* 85,1088
Швейцарский франк 101,7756
Японская иена** 53,1351

*За 10. **За 100.