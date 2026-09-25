Минюст объявил иноагентом проект «Ходорковский LIVE»

Минюст внес в реестр иноагентов проект «Ходорковский LIVE», искусствоведа Марию Микаелян и журналиста Валерия Клепкина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Искусствовед Мария Микаэлян (объявлена Минюстом иноагентом) Фото: Fondazione Gariwo Журналист Валерий Клепкин (объявлен Минюстом иноагентом) Фото: @feel_like_a_child Следующая фотография 1 / 2 Искусствовед Мария Микаэлян (объявлена Минюстом иноагентом) Фото: Fondazione Gariwo Журналист Валерий Клепкин (объявлен Минюстом иноагентом) Фото: @feel_like_a_child

Как сообщили в Минюсте, все включенные в реестр лица распространяли недостоверные сведения о решениях и политике российских властей. Мария Микаелян и Валерий Клепкин (иноагенты) живут за рубежом и участвовали в антироссийских акциях, а также взаимодействуют с организациями, признанными в России нежелательными.

«Ходорковский LIVE» (иноагент) — один из медиапроектов бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (объявлен в РФ иноагентом). Он был открыт в 2022 году и освещает общественно-политические события. На YouTube-канал проекта подписаны 3,38 млн человек. Минюст указывает, что ресурс распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, а в самом проекте участвуют признанные иноагентами лица.

Господин Ходорковский (иноагент) в 2010 году получил 14 лет колонии по обвинению в хищении порядка 200 млн т нефти дочерних предприятий ЮКОСа на сумму около 800 млрд руб. и легализации преступных доходов. Срок позже сократили до десяти лет и семи месяцев. В 2013 году бизнесмен был помилован и выслан в Германию.

В октябре 2025 года в отношении бывшего владельца ЮКОСа возбудили уголовное дело о террористическом сообществе, насильственном захвате власти и призывах к терроризму. В июле 2026 года Мещанский районный суд Москвы приговорил его к десяти годам заочно по делу о военных фейках.