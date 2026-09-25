Миланский аэропорт назвали в честь Сильвио Берлускони
Миланский международный аэропорт Мальпенса, второй по загруженности в Италии, официально получил имя бывшего премьер-министра и основателя Mediaset Сильвио Берлускони, сообщает Milano Today. На официальной церемонии присутствовали вице-премьер Маттео Сальвини и члены семьи господина Берлускони. Мэр Милана Джузеппе Сала, выступавший против инициативы, демонстративно проигнорировал мероприятие.
Решение о переименовании, принятое в 2024 году, вызвало активные протесты. Власти Милана и трех соседних городов Ломбардии подали иски, утверждая, что присваивать имена местам должны города, а не авиационные власти в лице Национального управления гражданской авиации (ENAC) и что закон запрещает устанавливать монументы в честь умерших ранее десяти лет после их смерти. Суд отклонил иски, сочтя решение ENAC правомерным.
Итальянский политик, миллиардер и медиамагнат Сильвио Берлускони скончался в 2023 году в возрасте 86 лет.
Имя Сильвио Берлускони не воспринималось в Италии как бесспорный общенациональный символ. Его стиль жизни, методы ведения бизнеса, проблемы с правосудием и моральные установки вызывали отторжение у многих политиков и рядовых итальянцев; он также имел высокий антирейтинг.
Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии, но в 2011 году ушел в отставку на фоне скандалов и судебного преследования. В 2013 году его лишили сенаторского мандата из-за обвинительного приговора за коррупцию, а в Сенат он вернулся спустя девять лет, поэтому присвоение его имени стало не нейтральным жестом памяти, а поводом для политической оценки его наследия.