Белоусов проинспектировал группировку войск «Север»
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» и провел рабочее совещание с военным командованием. Он заслушал доклады командиров о текущей обстановке в зоне ответственности группировки и вручил госнаграды отдельным военнослужащим, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Командующий группировкой Евгений Никифоров отчитался о прогрессе в создании полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, взятии 10 населенных пунктов и свыше 250 кв. км на сумском направлении. Сейчас группировка войск продолжает вести боевые действия еще в четырех населенных пунктах, добавил он.
Министру обороны также доложили об особенностях применения разработок беспилотных систем, представили БПЛА, предназначенные для ударов по наиболее защищенным РЭБ районам, а также показали современные роботизированные комплексы для поражения бронетехники.
Полоса безопасности означает создание прилегающей к российской границе зоны за счет боевых действий и установления контроля над населенными пунктами. Российские военные связывали ее создание с защитой приграничных регионов от обстрелов; в декабре 2025 года президент России Владимир Путин называл расширение такой зоны вдоль границы важной задачей для их охраны.
В июне 2025 года после взятия Андреевки до Сум оставалось менее 20 км по прямой — в пределах досягаемости артиллерии и FPV-дронов. По оценке «Коммерсанта», это могло существенно осложнить снабжение обороняющих город с северного и восточного направлений.
Работа по созданию полосы безопасности в Сумской области сопровождалась эвакуацией из 202 приграничных населенных пунктов, где проживало более 4 тыс. человек. При этом в июне 2025 года дальность дальнейшего продвижения оставалась неопределенной: аналитик Сергей Полетаев говорил, что взятие Сум невозможно без общего коллапса украинских сил в области.