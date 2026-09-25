Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» и провел рабочее совещание с военным командованием. Он заслушал доклады командиров о текущей обстановке в зоне ответственности группировки и вручил госнаграды отдельным военнослужащим, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Командующий группировкой Евгений Никифоров отчитался о прогрессе в создании полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, взятии 10 населенных пунктов и свыше 250 кв. км на сумском направлении. Сейчас группировка войск продолжает вести боевые действия еще в четырех населенных пунктах, добавил он.

Министру обороны также доложили об особенностях применения разработок беспилотных систем, представили БПЛА, предназначенные для ударов по наиболее защищенным РЭБ районам, а также показали современные роботизированные комплексы для поражения бронетехники.