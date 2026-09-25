«Газпром» увеличил добычу газа в первом полугодии на 3,38% из-за холодной зимы

Добыча природного и попутного газа группы «Газпром» по итогам первых шести месяцев 2026 года составила 216,55 млрд куб., следует из отчета эмитента. Это на 3,38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Показатели приводятся с учетом доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.

«Увеличение объемов добычи природного и попутного газа обусловлено ростом внутреннего потребления природного газа в связи с более холодными погодными условиями в осенне-зимний период 2025-2026 годов», — пояснила компания.

В первом полугодии 2026 года группа реализовала на внутреннем и внешних рынках 193,2 млрд куб. м. Отдельно отмечается участие Китая: поставки газа по магистрали «Сила Сибири» за первые шесть месяцев превысили показатели аналогичного периода 2025 года. Это указывает на высокую востребованность российского газа на китайском рынке, говорится в отчете.