«Газпром» увеличил добычу газа в первом полугодии на 3,38% из-за холодной зимы
Добыча природного и попутного газа группы «Газпром» по итогам первых шести месяцев 2026 года составила 216,55 млрд куб., следует из отчета эмитента. Это на 3,38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Показатели приводятся с учетом доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.
«Увеличение объемов добычи природного и попутного газа обусловлено ростом внутреннего потребления природного газа в связи с более холодными погодными условиями в осенне-зимний период 2025-2026 годов», — пояснила компания.
В первом полугодии 2026 года группа реализовала на внутреннем и внешних рынках 193,2 млрд куб. м. Отдельно отмечается участие Китая: поставки газа по магистрали «Сила Сибири» за первые шесть месяцев превысили показатели аналогичного периода 2025 года. Это указывает на высокую востребованность российского газа на китайском рынке, говорится в отчете.
Для «Газпрома» холодный сезон особенно быстро увеличивает потребность в добыче: в его портфеле велика доля населения и коммунально-бытовых предприятий, чье потребление сезонно. В январе 2026 года поставки российским потребителям достигли 51,275 млрд куб. м — исторического максимума, что дает конкретный фон объяснению роста добычи внутренним спросом.
Китайское направление развивалось по другой логике: долгосрочный контракт предусматривает ежегодное наращивание поставок по «Силе Сибири», а объемы зависят от заявок китайской стороны и условий договора. При этом с 1 декабря 2024 года газопровод работает на проектной мощности 38 млрд куб. м в год, поэтому рост добычи нельзя автоматически трактовать как ресурс для неограниченного увеличения поставок в Китай: на распределение газа влияют и сезонный спрос внутри России, и контрактно-технические рамки восточного маршрута.