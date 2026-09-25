Минюст объявил иноагентом проект «Ходорковский LIVE»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для проекта решение означает обязанность маркировать сообщения на сайтах, в соцсетях и эфирах, а также обращения в органы власти, образовательные и другие организации. Для персонально признанных журналистов дополнительно предусмотрены регистрация юридического лица, ежеквартальная отчетность перед Минюстом о поступлениях и расходах по банковским счетам и маркировка всех публикуемых материалов.

Закон также устанавливает ограничения на получение государственной поддержки, организацию публичных мероприятий и образовательную деятельность; для юридических лиц отдельно предусмотрен запрет на применение упрощенной системы налогообложения. Для физических лиц возможны репутационные последствия, в том числе сложности при приеме на работу.