Решетников назвал туризм и общепит лидирующими сферами по динамике роста зарплат

Зарплаты в туризме и общепите растут в России на 25% за год из-за конкуренции бизнеса за кадры, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, эти сферы лидируют по динамике роста зарплат в стране.

При этом в абсолютном выражении зарплаты в туризме и общепите остаются низкими, отметил Максим Решетников, выступая в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС), передает «Интерфакс».

Господин Решетников напомнил, что из-за дефицита кадров туризму не хватает до 20-25% кадров. К 2030 году отрасли потребуется более 300 тыс. специалистов. Министр экономического развития добавил, что спрос на них не упадет, несмотря на цифровизацию и роботизацию. При этом, по его оценкам, искусственный интеллект сможет подбирать маршруты, прогнозировать спрос, управлять ценами и анализировать отзывы.