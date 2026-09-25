Решетников назвал туризм и общепит лидирующими сферами по динамике роста зарплат
Зарплаты в туризме и общепите растут в России на 25% за год из-за конкуренции бизнеса за кадры, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, эти сферы лидируют по динамике роста зарплат в стране.
При этом в абсолютном выражении зарплаты в туризме и общепите остаются низкими, отметил Максим Решетников, выступая в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС), передает «Интерфакс».
Господин Решетников напомнил, что из-за дефицита кадров туризму не хватает до 20-25% кадров. К 2030 году отрасли потребуется более 300 тыс. специалистов. Министр экономического развития добавил, что спрос на них не упадет, несмотря на цифровизацию и роботизацию. При этом, по его оценкам, искусственный интеллект сможет подбирать маршруты, прогнозировать спрос, управлять ценами и анализировать отзывы.
Быстрый рост доходов в январе—феврале 2026 года не означал выхода туризма и общепита на высокий уровень оплаты: глава Минэкономразвития отдельно отмечал, что исходная база в этих сферах была невысокой. Давление на зарплаты сохраняется, поскольку даже при росте числа резюме на 13% год к году кандидатов недостаточно для покрытия потребности бизнеса.
Конкуренцию за персонал усиливает расширение самой отрасли: в январе—марте 2025 года число регистраций нового бизнеса в общепите выросло на 5,1% год к году, почти до 10 тыс. Работодатели также переманивают сотрудников из крупных городов в регионы с новыми гостиницами и туристическими объектами, предлагая им на 30–50% больше столичных зарплат в зависимости от должности.
Кадровый дефицит влияет не только на расходы компаний. В гостиничном бизнесе нехватка сотрудников уже приводила к сокращению меню и изменению времени работы ресторанов и точек продаж; привлечение линейного персонала из стран Юго-Восточной Азии называлось возможным решением, но в 2024 году для этого не было необходимых условий.