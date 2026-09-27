Сегодня исполняется 80 лет кинооператору, педагогу, народному артисту РФ Игорю Клебанову

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Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ Игорь Клебанов

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров:

— Дорогой Игорь Семенович, сердечно поздравляю Вас с таким значительным юбилеем. Это большая творческая жизнь, которую Вы прожили и проживаете, дай Бог Вам еще много лет в этой профессии. За Вашей спиной великое количество снятых фильмов, огромное число выпускников ВГИК, это по-настоящему достойнейшая биография. Чтобы найти слова в адрес такого юбиляра, ничего придумывать не нужно, Вы действительно выдающийся Мастер с выдающейся судьбой. Я хотел бы Вам пожелать по прежнему бесконечной творческой энергии, я знаю, она Вас не оставляет. И, конечно, здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»