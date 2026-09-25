Сотрудника нижегородской молочной компании подозревают в коммерческом подкупе

Уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере) возбуждено в отношении 50-летнего начальника управления поставок компании по производству молочной продукции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Следствие полагает, что с 2025 по 2026 годы подозреваемый договорился с представителем поставщика о заключении между обществами договора, а вместе с этим о покровительстве при его исполнении за вознаграждение.

По данным регионального ГУ МВД, для получения подкупа в размере процента от суммы договора гендиректор компании-поставщика фиктивно трудоустроила 29-летнего сына подозреваемого. Последний за время работы незаконно получил зарплату в размере 2 млн руб., равную оговоренному проценту, и передал ее отцу.

По инкриминируемой статье грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом.

Егор Емельянов