Крахмало-паточный завод «СП "Дон"» в Воронежской области продают за 6,5 млрд

Крахмало-паточный завод ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Дон"» в селе Новоживотинном Рамонского района Воронежской области выставлен на продажу за 6,5 млрд руб. Продавец предлагает доли компании (% не указан) вместе с земельным массивом площадью 9,1 тыс. га, производственными и складскими помещениями, техникой и оборудованием. Соответствующее объявление размещено на портале «ЦИАН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Дон«» Фото: сайт ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Дон«»

Предприятие производит кукурузный крахмал, глютен, зародыш, сухой и обогащенный корм, уваренный экстракт, а также модифицированный крахмал для бурения и амилопектиновый кукурузный крахмал. Готовая продукция поставляется предприятиям, занимающимся кормлением крупного рогатого скота и птицы, производством клея, гипсокартона, кормов для домашних животных, продуктов здорового питания и топливных гранул.

По данным Rusprofile, ООО «Сельскохозяйственное предприятие Дон» зарегистрировано в январе 2014 года. Основным видом деятельности компании является производство крахмала. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Генеральным директором предприятия выступает Роман Болгов, единственным учредителем — Юрий Петров. По итогам 2025 года выручка компании достигла 1,5 млрд, убыток составил 35 млн руб.

О планах строительства сельхозпредприятия «Дон» впервые стало известно в ноябре 2014 года. Завод был построен еще в начале 2016-го, однако его запуск откладывался из-за периодически возникавших неполадок в работе оборудования. В итоге торжественное открытие, изначально намеченное на март того же года, состоялось только в сентябре. Общая стоимость инвестиций составила более 630 млн руб.

Кабира Гасанова