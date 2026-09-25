В Белгородской области сотрудника Россельхознадзора обвинили в получении взятки

Сотрудники управления СКР по Белгородской области предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) начальнику одного из отделов управления Россельхознадзора по Белгородской, Воронежской и Липецкой областям. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщили в ведомстве.

В СКР не раскрыли имя фигуранта. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о руководителе отдела ветнадзора по Белгородской области Андрее Пальчикове.

По версии следствия, с марта 2022 года по сентябрь 2026-го обвиняемый, действуя совместно с неустановленными лицами, получил от директора коммерческой организации взятку в 1,4 млн руб. Она предназначалась за невключение компании в реестр поднадзорных управлению. Это позволяло в дальнейшем исключить плановые проверки юридического лица, основным видом деятельности которого является производство и торговля мясом. Также за взятку фигурант обещал обеспечить непривлечение директора к ответственности в случае наличия нарушений в его коммерческой деятельности.

Преступление выявлено в ходе совместной работы следователей и сотрудников УФСБ России по Белгородской области.

Алина Морозова