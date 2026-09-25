В Татарстане многодетным семьям компенсируют 30% стоимости обучения в колледжах

В Татарстане детям из многодетных семей компенсируют 30% стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования. Мера распространяется на семьи с тремя и более детьми, сообщила пресс-служба Минфина республики.

При средней стоимости обучения 71,5 тыс. руб. размер компенсации составит более 21 тыс. руб. на одного студента. На реализацию программы в этом году из бюджета Татарстана выделили 32,2 млн руб.

Планируется, что компенсацией смогут воспользоваться около 1,5 тыс. учащихся из многодетных семей.

Анна Кайдалова