Рынок NGFW проходит естественный отбор

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

После ухода зарубежных IT-компаний рынок межсетевых экранов нового поколения (или NGFW) быстро заполнили российские решения. В 2022 году бизнесу требовалось срочно заменить продукты, оставшиеся без поддержки. Поэтому скорость поставки нередко была важнее зрелости.

Теперь авральный этап заканчивается. Заказчики оценивают не только происхождение продукта, но и надежность, производительность под нагрузкой и способность масштабироваться. Рынок продолжает стабильно расти, но игроков на нем гораздо меньше, чем четыре года назад. Из примерно 30 российских вендоров реально конкурируют меньше десятка. Кто-то закрыл продукт, а кто-то так и не вывел его на рынок, несмотря на миллиардные инвестиции в разработку. Причины объясняет гендиректор «ТризТех» Денис Кораблёв:

«Неслучайно на мировом рынке NGFW доминируют три производителя. Это очень специфичный и сложный сегмент как с инженерной, так и с экономической точки зрения. Отечественные вендоры не могут просто повторить мировые технологии, не имея того объема рынка, который есть у западных игроков. Они просто не окупят инвестиции в разработку.

Чтобы продукт был коммерчески успешным даже в условиях импортозамещения, надо было сделать не то же и не так же, как на Западе, а по-другому, переосмыслив подходы. Например, мы самостоятельно разработали даже самые базовые технологии в ядре продукта, не собирали их из готовых "кубиков", а делали с нуля. Это было и дольше, и дороже, и сложнее на старте, но в итоге именно это обеспечило возврат инвестиций уже в первый месяц наших коммерческих продаж».

По данным «ТризТех», за неполные два года число заказчиков PT NGFW превысило 350, продано 1,8 тыс. комплексов. Так что сокращение числа игроков — признак взросления рынка, первый этап естественного отбора. Начинается конкуренция лучших технологий.

Александр Леви