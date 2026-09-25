Астраханский суд взыскал с дорожного подрядчика неосновательное обогащение

В Ахтубинске с подрядчика по ремонту дорог взыскали сумму неосновательного обогащения. Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил требования прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ахтубинске подрядчика обязали вернуть необоснованно включенные в контракт средства

Фото: Канал Игоря Молчанова в MAX В Ахтубинске подрядчика обязали вернуть необоснованно включенные в контракт средства

Фото: Канал Игоря Молчанова в MAX

По данным ведомства, между администрацией Ахтубинска и коммерческой организацией были заключены госконтракты на ремонт автомобильных дорог местного значения в черте города. Сумма договоров составляла более 4 млн руб.

Прокурорская проверка законодательства в сфере закупок выявила, что в начальную максимальную цену контракта были необоснованно включены средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2%. Кроме основной суммы, по решению суда с подрядной организации также взыскали проценты за пользование чужими деньгами.

Марина Окорокова