Астраханский суд взыскал с дорожного подрядчика неосновательное обогащение
В Ахтубинске с подрядчика по ремонту дорог взыскали сумму неосновательного обогащения. Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил требования прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзора.
В Ахтубинске подрядчика обязали вернуть необоснованно включенные в контракт средства
Фото: Канал Игоря Молчанова в MAX
По данным ведомства, между администрацией Ахтубинска и коммерческой организацией были заключены госконтракты на ремонт автомобильных дорог местного значения в черте города. Сумма договоров составляла более 4 млн руб.
Прокурорская проверка законодательства в сфере закупок выявила, что в начальную максимальную цену контракта были необоснованно включены средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2%. Кроме основной суммы, по решению суда с подрядной организации также взыскали проценты за пользование чужими деньгами.