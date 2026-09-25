Песков допустил контакты Путина и Вучича по газу
Президент России Владимир Путин может обсудить экспорт газа в Сербию с президентом страны Александром Вучичем. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о продлении контракта на поставку газа.
«Мы не исключаем такого контакта»,— сказал господин Песков на брифинге. Сроки и формат разговора он не назвал.
Поставки газа из России в Сербию идут по «Балканскому потоку» — продолжению «Турецкого потока», который позволяет транспортировать газ из Болгарии через Сербию в Венгрию. Действующий договор на поставку газа истекает 30 сентября. По словам главы набсовета «Сербиягаза» Александра Вулина, сербская сторона рассчитывает продлить его до конца года.
Параллельно Белград ищет новые источники энергоносителей. Наряду с поставками газа из России через «Турецкий поток» и ГТС Болгарии страна получает газ из Азербайджана.
Продление российского контракта для Сербии означает сохранение главного источника импортного газа: по данным на 30 марта 2026 года, на российские поставки приходилось до 90% импорта, а газ из Азербайджана, СПГ через греческие терминалы и собственная добыча не могли компенсировать эти объемы. Газ нужен Сербии и для дополнительной выработки электроэнергии на газовых теплоэлектростанциях в периоды, когда генерация снижается.
В сентябре 2025 года действующий договор предусматривал поставки 6 млн куб. м в сутки по цене $290 за 1 тыс. куб. м. Параллельно стороны обсуждали соглашение на 2,5 млрд куб. м в год сроком от трех до десяти лет, но должны были отдельно согласовать цену и порядок управления возможными рисками.