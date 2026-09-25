Песков допустил контакты Путина и Вучича по газу

Президент России Владимир Путин может обсудить экспорт газа в Сербию с президентом страны Александром Вучичем. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о продлении контракта на поставку газа.

«Мы не исключаем такого контакта»,— сказал господин Песков на брифинге. Сроки и формат разговора он не назвал.

Поставки газа из России в Сербию идут по «Балканскому потоку» — продолжению «Турецкого потока», который позволяет транспортировать газ из Болгарии через Сербию в Венгрию. Действующий договор на поставку газа истекает 30 сентября. По словам главы набсовета «Сербиягаза» Александра Вулина, сербская сторона рассчитывает продлить его до конца года.

Параллельно Белград ищет новые источники энергоносителей. Наряду с поставками газа из России через «Турецкий поток» и ГТС Болгарии страна получает газ из Азербайджана.