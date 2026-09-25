Россия и Вьетнам договорились увеличить частоту авиарейсов до 105 в неделю

Россия и Вьетнам подписали меморандум, согласно которому частота авиарейсов в каждую из стран должна увеличиться до 105 раз в неделю. Сейчас российские авиакомпании выполняют 39 рейсов, вьетнамские — 31 рейс. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

По итогам прошедшей в Ханое встречи, замминистр транспорта России Владимир Потешкин и гендиректор Управления гражданской авиации Вьетнама (CAAV) Уонг Вьет Зунг договорились продолжить сотрудничество. Предполагается, что прямые авиарейсы во Вьетнам станут доступны из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска.

Согласно данным ведомства, в 2025 году российские авиакомпании перевезли между Россией и Вьетнамом около 664 тыс. пассажиров. Уже в 2026 году, с января по июль, услугами авиакомпаний обеих стран воспользовались более 1 млн человек. Ожидается, что до конца года это число увеличится до 2 млн человек. Это может стать рекордом за всю историю авиасообщения между странами.