Россия и Вьетнам договорились увеличить частоту авиарейсов до 105 в неделю
Россия и Вьетнам подписали меморандум, согласно которому частота авиарейсов в каждую из стран должна увеличиться до 105 раз в неделю. Сейчас российские авиакомпании выполняют 39 рейсов, вьетнамские — 31 рейс. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
По итогам прошедшей в Ханое встречи, замминистр транспорта России Владимир Потешкин и гендиректор Управления гражданской авиации Вьетнама (CAAV) Уонг Вьет Зунг договорились продолжить сотрудничество. Предполагается, что прямые авиарейсы во Вьетнам станут доступны из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска.
Согласно данным ведомства, в 2025 году российские авиакомпании перевезли между Россией и Вьетнамом около 664 тыс. пассажиров. Уже в 2026 году, с января по июль, услугами авиакомпаний обеих стран воспользовались более 1 млн человек. Ожидается, что до конца года это число увеличится до 2 млн человек. Это может стать рекордом за всю историю авиасообщения между странами.
Меморандум увеличивает доступный сторонам объем авиасообщения, но сам по себе не распределяет все дополнительные рейсы между перевозчиками. Для его реализации планировалось привлечь не только российских, но и вьетнамских авиакомпаний, поэтому появление прямых маршрутов из новых российских городов будет зависеть от готовности конкретных перевозчиков выполнять эти полеты.
Одним из обсуждавшихся способов нарастить предложение стал «мокрый» лизинг: российские авиакомпании могут арендовать у вьетнамских воздушные суда вместе с экипажами. Минтранс сообщал, что направил такое предложение Вьетнаму, однако оно на 10 сентября 2026 года находилось на рассмотрении. Дальнейший рост турпотока, по оценке «Интуриста» от 24 июля 2026 года, напрямую зависит от наличия доступных и удобных рейсов.