На экс-главу курганского города Щучье завели новое дело

СУ СКР по Курганской области возбудило новое дело о превышении должностных полномочий (п. «е», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего мэра города Щучье Юрия Дорошенко. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2022 году генеральный директор компании, некачественно отремонтировавшей дороги в городе в рамках госконтракта, изготовил акты выполненных работ с недостоверными сведениями. Он передал документы Юрию Дорошенко, который, зная о проблемах при реконструкции участков трасс, подписал акты. Ущерб бюджету Щучьего составил 6 млн руб.

Генерального директора компании задержали, ему вменяют пособничество в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 33, п.п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сотрудники УФСБ России по Курганской области 23 сентября провели обыски по местам жительства и работы фигурантов и их родственников. Изъяты телефоны, флеш-карты, компьютеры, бухгалтерская документация.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле 2025 года Юрий Дорошенко был задержан сотрудниками УФСБ России по региону. Его обвиняют по той же статье. По версии следствия, в 2020–2022 годах мэр передал работникам администрации восемь квартир, которые должны были получить другие граждане в качестве служебного либо социального жилья. После коллеги главы города приватизировали и продали помещения. Ущерб от этих действий оценивался в 15 млн руб. Позже квартиры вернули в распоряжение государства.

Виталина Ярховска