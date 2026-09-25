Кстовскому терапевту назначили ограничение свободы за врачебную ошибку

Заведующую терапевтическим отделением больницы в Кстове признали виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщили в Нижегородском областном суде. Ей назначили один год и два месяца ограничения свободы за ошибку в выборе донорской крови.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд установил, что в январе 2026 года врач нарушила нормы введения биологической пробы пациенту и не удостоверилась в правильности выбранной группы крови. Несмотря на оказанную помощь в реанимации, спасти пациента не удалось.

Вину подсудимая признала в полном объеме.

С больницы в пользу потерпевшего суд взыскал по гражданскому иску 2 млн руб.

Галина Шамберина