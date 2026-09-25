«Кремлевский централ» не отпускает

Судья Мосгорсуда отклонила апелляционную жалобу защиты на продление содержания под стражей миллиардера Ибрагима Сулейманова. Он уже около года находится в СИЗО по обвинению в причастности к двум убийствам и одному покушению. Обращаться в кассацию адвокаты не планируют, так как на следующей неделе должно пройти очередное заседание о продлении ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ибрагим Сулейманов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Ибрагим Сулейманов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда прошло 25 сентября. Изначально рассмотреть жалобу должны были 23 сентября, однако выяснилось, что Ибрагим Сулейманов и судья не получили копии жалоб одного из трех адвокатов.

Перед началом разбирательства один из адвокатов в разговоре с “Ъ” вновь опроверг сообщения о том, что миллиардеру помимо убийства (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) вменили организацию преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК) или участие в нем. При этом он заявил, что обвинение по этой статье могут впоследствии добавить господину Сулейманову для его «демонизации». Пока причастность к ОПС инкриминируют рядовым фигурантам этого дела.

Ибрагим Сулейманов подключился к заседанию по видеосвязи из «Кремлевского централа» (специальный блок на территории СИЗО-1 «Матросская Тишина»).

На просьбу судьи подтвердить, что он гражданин России, миллиардер с усмешкой ответил: «Да, Дагестан не вышел из состава РФ».

Затем судья зачитала текст апелляционных жалоб и дала слово защите.

Аргументируя просьбу смягчить меру пресечения, адвокаты обратили внимание на состояние здоровья обвиняемого. Они предоставили медицинские справки о том, что миллиардер страдает заболеванием, при котором запрещено содержание в СИЗО. К тому же Ибрагим Сулейманов еще в 2024 году пережил инфаркт и девять дней находился в коме. Изначально решение об аресте суд принял, опираясь на мнение фельдшера о том, что обвиняемый может участвовать в следственных мероприятиях. Защитники попросили назначить господину Сулейманову хотя бы домашний арест, чтобы он получал надлежащее лечение.

Адвокаты также обратили внимание на необъективность и беспочвенность обвинения. Один из защитников рассказал, что в материалах следствия часто употребляются фразы «неустановленные лица», «в неустановленное время и неустановленном месте». Отдельно защитники прошлись и по «засекреченному свидетелю», на чьих показаниях и строится все уголовное дело. Во время выступления один из адвокатов допустил, что свидетель основал свои показания на «слухах и предположениях». Ибрагим Сулейманов поддержал ходатайство своих защитников, добавив, что уже год сидит в СИЗО «без следственных мероприятий и очных ставок».

Прокурор в ответном слове попросил оставить жалобу без удовлетворения. Одним из аргументов он назвал «особую сложность» расследования дела 26-летней давности. После этого судья ненадолго удалилась в совещательную комнату, оставив жалобу адвокатов без удовлетворения.

Решение суда обвиняемый назвал «правовым хаосом».

Ибрагима Сулейманова вместе с другими фигурантами отправили в СИЗО 3 октября 2025 года. Как считает следствие, миллиардер причастен к убийству профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года, которого зарезали в подъезде дома в Москве, а также бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля. Последнего застрелили у офиса на Старой Басманной улице в Москве в апреле 2004 года. Помимо этого, миллиардера считают организатором покушения на столичного адвоката Илью Перегудова в 2021 году.

В апреле 2026 года нескольким предполагаемым сообщникам Ибрагима Сулейманова предъявили обвинение по ст. 210 УК. В частности, речь идет о военнослужащем Шамиле Умарове, которого следствие считает причастным к нападению на Илью Перегудова. Изначально военнослужащий даже оформил явку с повинной. Однако позже отказался от признаний и заявил, что следователи ввели его в заблуждение и обещали, что он пройдет по делу в качестве свидетеля.

Что же до Ибрагима Сулейманова, которому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, то он вину категорически не признает. По мнению бизнесмена, причина его задержания совершенно не связана с уголовным делом, которое он назвал «дымовой завесой».

Никита Черненко