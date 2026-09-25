«Кремлевский централ» не отпускает
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста миллиардера Сулейманова
Судья Мосгорсуда отклонила апелляционную жалобу защиты на продление содержания под стражей миллиардера Ибрагима Сулейманова. Он уже около года находится в СИЗО по обвинению в причастности к двум убийствам и одному покушению. Обращаться в кассацию адвокаты не планируют, так как на следующей неделе должно пройти очередное заседание о продлении ареста.
Ибрагим Сулейманов
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда прошло 25 сентября. Изначально рассмотреть жалобу должны были 23 сентября, однако выяснилось, что Ибрагим Сулейманов и судья не получили копии жалоб одного из трех адвокатов.
Перед началом разбирательства один из адвокатов в разговоре с “Ъ” вновь опроверг сообщения о том, что миллиардеру помимо убийства (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) вменили организацию преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК) или участие в нем. При этом он заявил, что обвинение по этой статье могут впоследствии добавить господину Сулейманову для его «демонизации». Пока причастность к ОПС инкриминируют рядовым фигурантам этого дела.
Ибрагим Сулейманов подключился к заседанию по видеосвязи из «Кремлевского централа» (специальный блок на территории СИЗО-1 «Матросская Тишина»).
На просьбу судьи подтвердить, что он гражданин России, миллиардер с усмешкой ответил: «Да, Дагестан не вышел из состава РФ».
Затем судья зачитала текст апелляционных жалоб и дала слово защите.
Аргументируя просьбу смягчить меру пресечения, адвокаты обратили внимание на состояние здоровья обвиняемого. Они предоставили медицинские справки о том, что миллиардер страдает заболеванием, при котором запрещено содержание в СИЗО. К тому же Ибрагим Сулейманов еще в 2024 году пережил инфаркт и девять дней находился в коме. Изначально решение об аресте суд принял, опираясь на мнение фельдшера о том, что обвиняемый может участвовать в следственных мероприятиях. Защитники попросили назначить господину Сулейманову хотя бы домашний арест, чтобы он получал надлежащее лечение.
Адвокаты также обратили внимание на необъективность и беспочвенность обвинения. Один из защитников рассказал, что в материалах следствия часто употребляются фразы «неустановленные лица», «в неустановленное время и неустановленном месте». Отдельно защитники прошлись и по «засекреченному свидетелю», на чьих показаниях и строится все уголовное дело. Во время выступления один из адвокатов допустил, что свидетель основал свои показания на «слухах и предположениях». Ибрагим Сулейманов поддержал ходатайство своих защитников, добавив, что уже год сидит в СИЗО «без следственных мероприятий и очных ставок».
Прокурор в ответном слове попросил оставить жалобу без удовлетворения. Одним из аргументов он назвал «особую сложность» расследования дела 26-летней давности. После этого судья ненадолго удалилась в совещательную комнату, оставив жалобу адвокатов без удовлетворения.
Решение суда обвиняемый назвал «правовым хаосом».
Ибрагима Сулейманова вместе с другими фигурантами отправили в СИЗО 3 октября 2025 года. Как считает следствие, миллиардер причастен к убийству профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года, которого зарезали в подъезде дома в Москве, а также бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля. Последнего застрелили у офиса на Старой Басманной улице в Москве в апреле 2004 года. Помимо этого, миллиардера считают организатором покушения на столичного адвоката Илью Перегудова в 2021 году.
В апреле 2026 года нескольким предполагаемым сообщникам Ибрагима Сулейманова предъявили обвинение по ст. 210 УК. В частности, речь идет о военнослужащем Шамиле Умарове, которого следствие считает причастным к нападению на Илью Перегудова. Изначально военнослужащий даже оформил явку с повинной. Однако позже отказался от признаний и заявил, что следователи ввели его в заблуждение и обещали, что он пройдет по делу в качестве свидетеля.
Что же до Ибрагима Сулейманова, которому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, то он вину категорически не признает. По мнению бизнесмена, причина его задержания совершенно не связана с уголовным делом, которое он назвал «дымовой завесой».