Стоимость машиноместа в новостройках Перми выросла на 14%

В августе стоимость машиноместа в сделках по новостройкам составила 1,94 млн руб., что выше показателя годом ранее на 14% (в августе 2025-го — 1,7 млн руб.). Об этом сообщает портал «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

При этом продажи машиномест в период с января по август этого года выросли на 58%. Так, Пермь заняла третье место в рейтинге мегаполисов по динамике продаж мест на паркинге в новых домах. На первом месте — Уфа (+142%), на втором — Омск (+100%).

В целом по стране рост цен на паркинги оказался выше, чем на квартиры, — он составил 21,7%. В августе средневзвешенная цена машиноместа в сделках достигала 2,22 млн руб. (годом ранее — 1,83 млн руб.).