«Интерфакс»: акциз на табак в России может вырасти на 6,5% в 2027 году

В 2027 году акциз на табак может вырасти на 6,5% по сравнению с 2026 годом и составить 5,5 тыс. руб. за 1 кг. В 2028 году он увеличится до 5,7 тыс. руб., в 2029 году — до 5,9 тыс. руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом поправок в Налоговый кодекс.

Акциз на сигареты и папиросы в 2027 году вырастет на 6,5%. Проект поправок предлагает установить его на уровне 3,5 тыс. руб. за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4,7 тыс. руб. В 2028 году налог могут установить на уровне 3,6 тыс. руб. за 1 тыс. штук плюс 18%, но не менее 4,9 тыс. руб. На 2029 год — 3,7 тыс. руб. плюс 18%, но не менее 5,1 тыс. руб.

На 6,5% в 2027 году также может вырасти акциз на сигары: с 351 руб. в 2026 году до 374 руб. В 2028 году он составит 389 руб., в 2029 году — 405 руб. Сигариллы в 2027 году могут обложить акцизом в 5,3 тыс. руб. за 1 тыс. штук (+6,5% к 2026 году), в 2028 году — 5,5 тыс. руб., в 2029 году — 5,7 тыс. руб.

Акциз на нагревательный табак могут установить на уровне 11,6 тыс. руб. за 1 кг (+6,5% к 2026 году). Он может подняться до 12 тыс. руб. в 2028 году и до 12,6 тыс. руб. в 2029 году. Налог на жидкости для электронных испарителей может составить 52 руб. за 1 мл (+6,1% к 2026 году) в 2027 году, 54 руб. — в 2028 году, 56 руб. — в 2029 году.