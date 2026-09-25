В минприроды Самарской области прокомментировали вырубку деревьев в районе Красноглинского пляжа

В минприроды Самарской области ответили на жалобы самарцев на вырубку деревьев в районе Красноглинского пляжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

«В связи с поступлением многочисленных обращений жителей о неудовлетворительном состоянии зеленых насаждений, создающих угрозу жизни и здоровью отдыхающих на территории Красноглинского пляжа, профильными специалистами министерства проведены специальные натурные обследования деревьев», — говорится в сообщении.

Деревья, находящиеся непосредственно над зоной массового отдыха людей, признаны представляющими опасность. На основании актов обследования принято решение о вырубке.

«Данная мера направлена исключительно на предотвращение несчастных случаев и обеспечение безопасности жителей», — отметили в минприроды региона.

Работы проводит ГБУ СО «Самаралес».

Сабрина Самедова