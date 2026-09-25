МВД объявило в розыск фигуриста Александра Гнедина

МВД России внесло фигуриста Александра Гнедина в базу федерального розыска. Спортсмена разыскивают по статье УК, однако по какой, не уточняется.

Российский фигурист выступал в танцах на льду, кандидат в мастера спорта. Выступал в паре с Ангелиной Зиминой. В 2019 году они заняли второе место на юниорском турнире Santa Claus Cup в Будапеште, в 2020 году — 16-е место на первенстве России среди юниоров.

С 2021 года выступал с эстонской фигуристкой Дарьей Нетягой. Как сообщали «РИА Новости», в августе того же года фигурист принимал участие в контрольных прокатах сборной Эстонии.