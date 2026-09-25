Volkswagen отзывает почти 2,9 млн автомобилей по всему миру
Немецкий автопроизводитель Volkswagen отзывает 2,86 млн автомобилей по всему миру, сообщает Le Monde со ссылкой на Федеральное ведомство по автомобильному транспорту Германии (KBA) и представителя компании.
Отзыв назван «превентивной мерой» и связан с обнаружением коррозии болта в рулевом управлении. Потенциально дефект может привести к отказу усилителя руля. Случаев аварий, связанных с этой проблемой, пока не зафиксировано. Предполагается, что повреждения есть не более чем у 1% отозванных автомобилей.
У Volkswagen отзыв затрагивает модели Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy и Golf, выпущенные с сентября 2013 по июль 2024 года. У Audi — около 700 тыс. Q3, произведенных с октября 2017 по май 2024 года.