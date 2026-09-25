Большинство с просрочкой

Голосование на выборах депутатов Саратовской городской думы седьмого созыва проходило 18–20 сентября 2026 года — одновременно с выборами в Государственную думу IX созыва. Все 37 депутатов избирались по одномандатным округам: партийных списков на городских выборах в Саратове нет с момента отмены пропорциональной составляющей. Выборы признаны состоявшимися и действительными, «Единая Россия» получила 29 мандатов из 37, КПРФ — четыре, ЛДПР — два, по одному мандату досталось «Справедливой России» и «Коммунистам России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Седьмой созыв Саратовской городской думы избрали в сентябре 2026 года

Фото: Яндекс Карты Седьмой созыв Саратовской городской думы избрали в сентябре 2026 года

Фото: Яндекс Карты

Партия власти сохранила абсолютное большинство в думе Саратова, однако ухудшила положение сразу по двум позициям. В шестом созыве, избранном в сентябре 2021 года по схеме из 35 округов, у «Единой России» было 30 мандатов, или 85,7% состава. В седьмом созыве, где округов стало 37, партия получила, по утвержденным данным, 29 мандатов — 78,4%. Формально речь идет о потере одного места, фактически — о потере 7,3 процентного пункта доли и о первом за всю историю мажоритарной думы Саратова результате, при котором оппозиция суммарно взяла восемь мандатов (21,6% состава против 14,3% пять лет назад).

Прирост обеспечила КПРФ. Вместо одного депутата в 2021 году у коммунистов теперь четыре. ЛДПР сохранила два мандата, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» — по одному. Показательно, что ни один из восьми оппозиционных округов не был взят с комфортным отрывом: минимальная разница между первым и вторым местом составила 336 голосов, максимальная — 1958, тогда как медианный отрыв по всем 37 округам — 1847 голосов.

Кадровый состав фракции «Единой России» изменился радикальнее, чем ее численность. 10 июня, из 24 действующих депутатов-единороссов шестого созыва праймериз прошли лишь девять человек (37,5%) — фракция обновилась «ровно на пять восьмых». Право выдвигаться не получили или не стали добиваться выдвижения Вячеслав Тарасов, Александр Ащеулов, Андрей Аксенов, Юрий Максимов, Марс Хаметов, Александр Мораш, Александр Романов, Павел Солопов, Олег Шаронов, Александр Юдин, Максим Битюцкий, Инна Буйкевич, Александр Бондаренко, Марина Евсюкова и Андрей Малышев.

Сверка итогового выдвижения со списком участников предварительного голосования показывает: как минимум в десяти округах партию представлял не победитель праймериз. В округах № 13, № 18, № 21, № 24 и № 29 победителей предварительного голосования — диспетчера филиала «Россети Волга» Павла Белова, методиста лицея «Солярис» Анастасию Васильеву, музыкального руководителя детского сада № 177 Анжелику Васильчикову, педагога-организатора Центра детского творчества Елену Морозову и учителя школы им. С.Ф. Тархова Лидию Громову — в бюллетенях не оказалось. Вместо них партия выдвинула начальника центра военно-врачебной экспертизы военкомата Виктора Стольникова, директора Дворца творчества детей и молодежи им. Табакова Никиту Муковозова, директора школы № 51 Алексея Петрова, заведующего отделением городской детской клинической больницы Максима Терешина и директора муниципального «Центра молодежных инициатив» Данила Фатькина. Все пятеро выборы выиграли.

Там же, где победителя праймериз все-таки выдвигали, результат оказался хуже: менеджер по связям с общественностью областного Минкультуры Сергей Суслов уступил в округе № 8 депутату-либерал-демократу Сергею Литяку (2442 против 3744), а врач-травматолог-ортопед детской больницы Владислав Михайлин — коммунисту Владимиру Новикову в округе № 27 (3059 против 3643). В округе № 17 кандидатом от партии стал начальник Энгельсской районной станции по борьбе с болезнями животных Николай Родин, которого в списке участников предварительного голосования по этому округу нет вовсе; он проиграл 336 голосов консультанту аппарата областной думы Павлу Власову, выдвинутому КПРФ.

Политолог Всеволод Колобродов считает итог кампании вполне предсказуемым, а изменение баланса сил — техническим. «Результат на самом деле вполне предсказуемый. То, что там перемена одного-двух мест у „Единой России“, на самом деле никакой особой значимости не несет. Сохраняется тенденция на то, что городская дума плотно работает с администрацией Саратова»,— отмечает он.

Отдельный сюжет, по оценке эксперта, — социальный состав нового созыва. «Сохраняется тенденция на то, что в городскую думу заводят бюджетников. А я напомню, что в городской думе не платят депутатам зарплату. То есть это просто получается уже полноценный долг службы — помимо задачи, как врач, инженер или еще кто-нибудь, надо идти и решать проблемы людей»,— говорит господин Колобродов.

«Избирательная кампания „Справедливой России“ выглядела небезынтересно. И все закончилось одним местом для Максима Самсонова, которое также было вполне ожидаемым. Политик уже не первый созыв, он уверенно закрепился, остальные амбиции справедвороссов были абсолютно непонятны», — отмечает политолог. Общий расклад, по его мнению, воспроизводит федеральный: «В целом пропорции партий в городской думе соблюдены согласно федеральным стандартам, за исключением отсутствия Новых людей»,— резюмировал эксперт.

Никита Маркелов